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Молочник «Кунстверк» из фарфора 100 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» из фарфора 100 мл, белый - фото 2

Молочник «Кунстверк» из фарфора 100 мл, белый

Артикул: CH-063-266
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Этот молочник имеет традиционную форму небольшого кувшина с аккуратным носиком. Изделие белого цвета. Его объем 100 мл, высота 65 мм, диаметр 50 мм. Поверхность посуды гладкая, без текстуры и декора. Это особенность серии Kunstwerk, чтобы изделия было легче сочетать. Соусник изготовлен из прочного термостойкого материала. Он не боится механической нагрузки. Глазурь не покрывается сколами, не желтеет от частого использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина40 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота65 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,08 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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