Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр115 мм
- Объем0.3 л
- Материалфарфор
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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