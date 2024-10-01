Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Пати», фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Пати», фарфор

Артикул: CH-061-560
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Фотография товара Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Млечный путь» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Млечный путь» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр115 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен

8
В наличии 142 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

12
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм

5
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Пари-рама» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Пари-рама» бук

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый

15
В наличии 110 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Нейче» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3308
5 790 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж Нейче» бук

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо эмалированная сталь, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Блюдо эмалированная сталь, белый

13
В наличии 170 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Проотель», длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Проотель», длина 250мм

14
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3503
1 390 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм

6
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор

8
В наличии 350 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3805
2 490 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот

12
В наличии 126 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300мл, фарфор

7
В наличии 677 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Блю дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка бульонная «Блю дэппл» фарфор

11
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7403
1 790 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Это Рома» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Это Рома» фарфор

14
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Бид» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6602
1 690 ₽

Чашка бульонная «Бид» фарфор

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Мелодия» фарфор

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор

12
В наличии 118 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Пати», фарфор
Чашка бульонная «Пати», фарфор
от 490
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен

8
В наличии 142 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

12
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм

5
В наличии 250 шт.