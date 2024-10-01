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Чашка бульонная «Прага» фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Прага» фарфор

Артикул: CH-061-724
8 оценок
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Фотография товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Диаметр120 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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