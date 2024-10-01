Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина145 мм
- Диаметр110 мм
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи, сланец
Сахарница с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Жасмин»
Коктейльная рюмка «Каберне»
Блюдо овальное с ручками керамика
Шампанское-блюдце «Таймлесс»
Блюдо для подачи - 4шт, сланец
Емкость для соусов 690мл, пластик, желтая
Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л
Молочник «Софтен», фарфор 140 мл, белый
Чашка бульонная «Виллоу» фарфор
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Чашка бульонная «Монако Вайт» с ручками, фарфор
Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор
Чашка бульонная «Оптик» фарфор
Чашка бульонная «Органикс» фарфор
Чашка бульонная «Спайро» фарфор, белая
Чашка бульонная «Мелодия» фарфор
Чашка бульонная «Прага» фарфор
Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая