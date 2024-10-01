Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр105 мм
- Объем0,35 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Кайента зеленый, бежевый
Мини-диван - "VERSAL"
Светодиодный торшер V3074-1FL Birds 1*LED*6W
Стул Fantine-la графит, велюр, белый каркас
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат
Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая
Чашка чайная «Пион»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл
Чашка чайная «Пингвин»
Чайная пара «Голубка»
Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Спайро»
Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл
Чашка чайная «Везувиус Ляпис»
Чашка чайная «Акапулько», фарфор