Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл - фото 1

Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл

Артикул: CH-064-588
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Спайро»
Фотография товара Чашка чайная «Спайро» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Оптик»
Фотография товара Чашка чайная «Оптик» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Объем0,213 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Премьер, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Премьер, хром

34
Фотография товара Дровница ЛЕС от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дровница ЛЕС, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Дровница ЛЕС

35
Настоящее фото товара Диван для офиса Trend, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от110 090
Оптовая цена

Диван для офиса Trend, трехместный

80
Фотография товара Кресло Картман, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Картман, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Картман, черный

34
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽

Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый

317
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

12
Настоящее фото товара Мыло на растительной основе Hydro 25 г , произведённого компанией ChiedoCover
от90

Мыло на растительной основе Hydro 25 г

15

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл

14
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Пати»

7
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Браун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Браун»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Браун», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Браун», фарфор

13
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор 200 мл

12
В наличии 193 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт»

9
В наличии 133 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Алина», произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Алина»

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Штутгарт», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка чайная «Штутгарт», фарфор 180 мл

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл
Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл
от 510
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Премьер, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Премьер, хром

34
Фотография товара Дровница ЛЕС от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дровница ЛЕС, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Дровница ЛЕС

35
Настоящее фото товара Диван для офиса Trend, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от110 090
Оптовая цена

Диван для офиса Trend, трехместный

80
Фотография товара Кресло Картман, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Картман, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Картман, черный

34