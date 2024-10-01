Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр56 мм
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка кофейная «Оптик»
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл
Чашка кофейная «Пепперкорн»
Чашка кофейная «С-Класс»
Чашка кофейная «Аида» для эспрессо, фарфор
Чашка кофейная «Аркадия»
Чашка кофейная «Аида», фарфор
Чашка кофейная «Тулип»
Чашка кофейная «Дорота»
Чашка кофейная «Белая» Мокко