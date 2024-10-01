Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Кунстверк», белый фарфор 80 мл - фото 1

Чашка кофейная «Кунстверк», белый фарфор 80 мл

Артикул: CH-065-410
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Кунстверк»
Фотография товара Чашка кофейная «Кунстверк» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина75 мм
  • Диаметр52 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке144 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Bora, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, голубое

50
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01151, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Светильник подвесной KH01151

79
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стол Saen №9

68
Фотография товара Стул барный Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Стул барный Ува S какао/ венге

92
Фотография товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY BASSA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY BASSA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99037
7 890 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY BASSA

99

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Кунстверк» , произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Кофейная пара «Кунстверк»

12
В наличии 3024 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор

15
В наличии 974 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Фламенко», произведённого компанией ChiedoCover
от810
Оптовая цена

Чашка кофейная «Фламенко»

8
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Фламенко», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка кофейная «Фламенко», фарфор

10
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо с декором

8
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аврора Революшн Блюстоун», произведённого компанией ChiedoCover
от560
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аврора Революшн Блюстоун»

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эгг» , произведённого компанией ChiedoCover
от900

Чашка кофейная «Эгг»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от240
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эггшелл»

5
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крим» , произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крим»

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Полар»

7
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Кунстверк», белый фарфор 80 мл
Чашка кофейная «Кунстверк», белый фарфор 80 мл
от 110
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Bora, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, голубое

50
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01151, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Светильник подвесной KH01151

79
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стол Saen №9

68
Фотография товара Стул барный Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Стул барный Ува S какао/ венге

92