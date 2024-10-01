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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый

Артикул: CH-065-355
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Заварочный чайник станет центральным элементом любого чаепития дома или в ресторане. Посуда сделана из качественного фарфора, который обладает прекрасной способностью сохранять тепло напитка продолжительное время. Стенки чайника покрыты глянцевой глазурью, которая не царапается при мытье и не тускнеет со временем. Эргономика чайника позволяет наливать напиток в кружку, при этом не проливая его на поверхность. Ручка чайника не нагревается, что позволяет его безопасно использовать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина172 мм
  • Высота73 мм
  • Диаметр55 мм
  • Вес0,44 кг
  • Объем0,47 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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