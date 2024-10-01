Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Заварочный чайник станет центральным элементом любого чаепития дома или в ресторане. Посуда сделана из качественного фарфора, который обладает прекрасной способностью сохранять тепло напитка продолжительное время. Стенки чайника покрыты глянцевой глазурью, которая не царапается при мытье и не тускнеет со временем. Эргономика чайника позволяет наливать напиток в кружку, при этом не проливая его на поверхность. Ручка чайника не нагревается, что позволяет его безопасно использовать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина172 мм
- Высота73 мм
- Диаметр55 мм
- Вес0,44 кг
- Объем0,47 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт