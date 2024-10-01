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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л

Артикул: CH-065-981
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр63 мм
  • Вес0,29 кг
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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