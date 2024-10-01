Характеристики товара
Описание
Заварочный чайник – это современная посуда для сервировки завтраков и чайных церемоний. Заварник сделан из фарфора – стенки устойчивы к образованию сколов и трещин. Сверху чайник покрыт глянцевой глазурью, которая не деформируется при интенсивной эксплуатации, не трескается и не тускнеет.
Фарфоровый чайник имеет удобную ручку, которая не нагревается при использовании. Декор выполнен в виде точечных серых вкраплений на белом фарфоре. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина215 мм
- Диаметр80/110 мм
- Вес0,605 кг
- Объем0,775 л
- Материалфарфор
- Цветбелый, серый