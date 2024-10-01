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Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л - фото 1

Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л

Артикул: CH-065-454
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Заварочный чайник – это современная посуда для сервировки завтраков и чайных церемоний. Заварник сделан из фарфора – стенки устойчивы к образованию сколов и трещин. Сверху чайник покрыт глянцевой глазурью, которая не деформируется при интенсивной эксплуатации, не трескается и не тускнеет.

Фарфоровый чайник имеет удобную ручку, которая не нагревается при использовании. Декор выполнен в виде точечных серых вкраплений на белом фарфоре. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Диаметр80/110 мм
  • Вес0,605 кг
  • Объем0,775 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, серый

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