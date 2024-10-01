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Чайник заварочный «Моцарт», фарфор 0,35 л, белый - фото 1

Чайник заварочный «Моцарт», фарфор 0,35 л, белый

Артикул: CH-066-068
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,372 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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