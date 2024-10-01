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Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный - фото 1Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный - фото 2

Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный

Артикул: CH-066-057
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина156 мм
  • Ширина118 мм
  • Высота112 мм
  • Вес0,33 кг
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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