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Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 0,6 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 0,6 л

Артикул: CH-065-444
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Высота110 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,26 кг
  • Объем0,6 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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