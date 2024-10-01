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Чайник заварочный «Революшн Гранит», фарфор 0,425 л, коричневый, серый - фото 1

Чайник заварочный «Революшн Гранит», фарфор 0,425 л, коричневый, серый

Артикул: CH-066-045
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,425 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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