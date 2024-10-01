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Чайник заварочный, стекло, дерево 0,5 л - фото 1Чайник заварочный, стекло, дерево 0,5 л - фото 2

Чайник заварочный, стекло, дерево 0,5 л

Артикул: CH-066-086
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр102/82 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалдерево, стекло
  • Цветпрозрачный, светлое дерево

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