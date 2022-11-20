Характеристики товара
Описание
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен по детали сиденья
Цвет и материал чехла может быть любым
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен по детали сиденья
Цвет и материал чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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Чехол Е07 на стул Eames
Чехол Е05 на стул Eames
Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
Чехол Е07 на стул Eames, красный
Чехол Е06 на стул Eames, бежевый
Чехол Е06 на стул Eames, коричневый
Чехол Е06 на стул Eames, зеленый
Чехол Е06 на стул Eames, серый
Чехол Е07 на стул Eames, серый
Чехол Е08 на стул Eames
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Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
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