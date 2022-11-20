Характеристики товара
Описание
Кресло Eames DAW Барный хорошо впишется в интерьер скандинавского стиля. Это невероятно удобная и практичная мебель, которая станет отличным дополнением барной стойки. Кресло имеет усиленное крепление и выдерживает нагрузки до 150 кг, оно мягко поддерживает спину, имея оптимальные размеры для комфортного использования продолжительное время.
Основные характеристики
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Ширина610 мм
- Глубина620 мм
- Материалполипропилен
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай