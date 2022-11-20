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Cтул Eames DSW ECO Барный Черный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ультрастильный стул Eames DSW ECO БАРНЫЙ по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля. Мягкая обивка из эко кожи делает посадку максимально удобной и комфортной.

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Материалэкокожа, пенополиуретан, полипропилен
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
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