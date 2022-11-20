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Стул Eames DSR белый

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Характеристики товара

Описание

Благодаря четкости линий и футуристическому дизайну стул DSR органично вписывается в современные интерьеры лофт, минимализм, хай-тек. Стандартные размеры позволяют использовать его в комплекте с обеденным или письменным столом. Эргономичное сидение из прочного полипропилена обеспечивает надежную опору для спины, снижая нагрузку на позвоночник. Устойчивость и прочность стула обеспечивают ножки замысловатой конструкции, представляющей собой переплетение тонких хромированных прутьев.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*55*52
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,163

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

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