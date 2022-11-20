Характеристики товара
Описание
Благодаря четкости линий и футуристическому дизайну стул DSR органично вписывается в современные интерьеры лофт, минимализм, хай-тек. Стандартные размеры позволяют использовать его в комплекте с обеденным или письменным столом. Эргономичное сидение из прочного полипропилена обеспечивает надежную опору для спины, снижая нагрузку на позвоночник. Устойчивость и прочность стула обеспечивают ножки замысловатой конструкции, представляющей собой переплетение тонких хромированных прутьев.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*55*52
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,163
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Вес3.8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки17.50 кг