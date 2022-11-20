Характеристики товара
Описание
Ищете красивый, функциональный и долговечный стул? DAR – то, что вам нужно! Эта модель предназначена для кухонь, столовых, кабинетов и гостиных жилых домов; также ею можно дополнить интерьер веранды, террасы, библиотеки. Это изделие будет уместно в кафе, баре, конференц-зале, холле, салоне красоты и многих других коммерческих помещениях.
2 коробки / 6 шт.
1короб.: 64х64х58
2короб.: 49х49х77
Вес брутто: 29.25 кг.
1короб.: 17 кг
2короб.: 12.25 кг.
Объем: 0,4223
1короб.: 0,2375
2короб.: 0,1848
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Вес4.9 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки29.25 кг