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Стул Eames DAR черный

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Характеристики товара

Описание

Ищете красивый, функциональный и долговечный стул? DAR – то, что вам нужно! Эта модель предназначена для кухонь, столовых, кабинетов и гостиных жилых домов; также ею можно дополнить интерьер веранды, террасы, библиотеки. Это изделие будет уместно в кафе, баре, конференц-зале, холле, салоне красоты и многих других коммерческих помещениях.

2 коробки / 6 шт.
1короб.: 64х64х58
2короб.: 49х49х77
Вес брутто: 29.25 кг.
1короб.: 17 кг
2короб.: 12.25 кг.
Объем: 0,4223
1короб.: 0,2375
2короб.: 0,1848

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки29.25 кг

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