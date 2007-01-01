Характеристики товара
Описание
Диван для кухни Итэн 183 Коричневый — это отличный выбор для вашего дома. С красивой обивкой из велюра и прочным каркасом из фанеры и ЛДСП, он идеально впишется в интерьер кухни, гостиной или небольшой комнаты. Наполнитель из ППУ СТ 40 мм и холкона дарит комфорт и мягкость, а компактные размеры делают его идеальным для ограниченного пространства.
Этот диван можно использовать как спальное место для кухни или гостиной, он обеспечит удобный и приятный отдых. В скандинавском стиле, этот диван сочетает стильный внешний вид и функциональность. Купив диван для кухни Итэн 183, вы получите качественную и стильную мебель, которая станет отличным акцентом в вашем доме и обеспечит комфорт для всей семьи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1680 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1700 мм
- Ширина спального места1150 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалфанера, ЛДСП
- Механизмдельфин
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет