Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Вес3.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
