Характеристики товара
Описание
Диван для кухни Итан 183 Светло-зеленый — это идеальный выбор для вашего дома, сочетающий стиль и комфорт. С его элегантным светло-зеленым оттенком и мягкой обивкой из велюра, этот диван станет украшением как кухни, так и гостиной. Он оснащен каркасом из фанеры и ЛДСП, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию и надежность. Если вы ищете компактный диван для кухни с функцией спального места, модель Итан 183 прекрасно подойдет для удобного отдыха и сна.
Этот диван сочетает в себе стиль скандинавского дизайна и современные решения для ежедневного использования. Мягкая обивка из ППУ и холкона добавляют ему дополнительного комфорта, а его компактные размеры позволяют использовать его в небольших помещениях. Купив диван для кухни, вы получите не только практичное, но и стильное дополнение интерьера. Стильный и удобный диван для дома, который идеально впишется в любой интерьер — будь то кухня, гостиная или даже детская комната.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1700 мм
- Ширина спального места1150 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалфанера, ЛДСП
- Механизмдельфин
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет