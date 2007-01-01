Характеристики товара
Описание
Диван для кухни Итан 183 Синий – это стильный и удобный выбор для вашего дома. Обивка из мягкого велюра в синем цвете, а также наполнители ППУ СТ 40 мм и холкон обеспечат комфорт в использовании. Каркас из фанеры и ЛДСП делает диван надежным и долговечным.
Этот диван со спальным местом для кухни идеально подходит для компактных помещений. Он легко трансформируется и создает дополнительное место для сна, что делает его удобным для ежедневного использования. Мягкий диван для кухни отлично сочетается с интерьером в скандинавском стиле и при этом становится практичным элементом в небольших комнатах. Если вы ищете диван для дома или диван для гостиной, Итан 183 станет отличным выбором. Купить диван для кухни Итан 183 – это приобрести стильный и функциональный предмет мебели, который подарит уют вашему дому. Этот диван также прекрасно подойдет для кухни, придавая современный вид и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1700 мм
- Ширина спального места1150 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалфанера, ЛДСП
- Механизмдельфин
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет