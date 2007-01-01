Характеристики товара
Описание
Диван для кухни Итэн 183 Бежевый— это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный и удобный диван для кухни. Обивка из велюра с наполнителем ППУ СТ 40 мм и каркасом из фанеры и ЛДСП гарантирует долговечность и комфорт. Компактный диван на кухню легко впишется в любой интерьер, при этом обеспечивая удобное спальное место. Это отличный вариант для ежедневного сна, сочетая стиль и практичность.
Диван для кухни Итэн 183 можно использовать не только в кухне, но и в гостиной, детской или для небольших комнат. Если вы хотите купить диван для дома, этот мягкий и удобный диван в скандинавском стиле — идеальный выбор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1700 мм
- Ширина спального места1150 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалфанера, ЛДСП
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет