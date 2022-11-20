Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1255 мм
- Высота815 мм
- Глубина720 мм
- Обивкакожа, кожзам, велюр, жаккард
- Страна изготовленияРоссия
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Чехол 08 белый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Столешница слэб Манхалл