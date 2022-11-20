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Диван кресло Лимерик для ресторана - фото 1

Диван кресло Лимерик для ресторана

18 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1255 мм
  • Высота815 мм
  • Глубина720 мм
  • Обивкакожа, кожзам, велюр, жаккард
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Диван кресло Лимерик для ресторана - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
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