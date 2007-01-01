Характеристики товара
Описание
Диван Ивас — строгое и стильное решение для переговорных комнат, деловых лаунж-зон, отельных лобби и ресторанов. Это надёжный диван для бизнеса, сочетающий в себе статусный внешний вид и высокую износостойкость. Лаконичная геометрия с чёткими линиями подчёркивает серьёзный подход к обустройству пространства. Диван для переговорной обеспечивает комфорт при длительных встречах: сиденье сохраняет упругость, а спинка даёт правильную поддержку. Покрытие устойчиво к ежедневной эксплуатации, не требует сложного ухода и сохраняет презентабельный вид долгие годы.
Ключевые преимущества:
1. Презентабельность: Строгий дизайн с аккуратными швами создаёт профессиональную атмосферу в переговорных и лаунж-зонах.
2. Надёжность: Усиленная конструкция и прочная обивка выдерживают интенсивную коммерческую нагрузку без деформации.
3. Комфорт для встреч: Эргономичная посадка позволяет участникам переговоров чувствовать себя удобно даже при длительном сидении.
4. Простота в обслуживании: Поверхность легко очищается от загрязнений, что критично для заведений с высокой проходимостью.
5. Универсальность: Сдержанный стиль и нейтральная цветовая гамма гармонично смотрятся в разных интерьерах — от офисов до ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Глубина750 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет