Диван модульный Flat

12 оценок

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Диван модульный Flat

4.2
94 990 ₽
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Диван модульный угловой Flat

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина2650 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалткань

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