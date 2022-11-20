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Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый - фото 1Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый - фото 2Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый - фото 3Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый - фото 4Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый - фото 5

Стол деревянный Абилин 90 мрамор бежевый / черный матовый

Артикул: CH-035-661
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес16 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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