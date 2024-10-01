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Модульная система Скайфол Премиум

Артикул: CH-068-193
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина3760 мм
  • Глубина1900 мм
  • Высота950 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалпластик
  • Обивкашенилл

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