Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина1600 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Подстолье Лофт деревянное Дизайн О
Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite
Диван Лонгер Lite
Диван модульный с наклонной спинкой
Диван прямой Gonen
Диван прямой Metro
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый