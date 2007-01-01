Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Норис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Норис, серый
9 оценок
52 790
Диван Норис, серый - фото 1Диван Норис, серый - фото 2

Диван Норис, серый

Артикул: CH-081-945
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота930 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 54.690₽
180 см — 56.490₽
190 см — 58.290₽
200 см — 60.090₽
210 см — 61.890₽
220 см — 63.790₽
230 см — 65.590₽
240 см — 67.390₽
250 см — 69.190₽
260 см — 70.990₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота930 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

