Цена дивана зависит от его комплектации:
Длина:
170 см — 54.690₽
180 см — 56.490₽
190 см — 58.290₽
200 см — 60.090₽
210 см — 61.890₽
220 см — 63.790₽
230 см — 65.590₽
240 см — 67.390₽
250 см — 69.190₽
260 см — 70.990₽
Категория ткани:
1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽
Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота930 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет