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Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех - фото 1Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех - фото 2

Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина1300 мм
  • Глубина600 мм
  • ОбивкаВелютто 24
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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