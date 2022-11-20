Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Длина1300 мм
- Глубина600 мм
- ОбивкаВелютто 24
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Кресло Tulip
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Стул Gale, серый, поворотный
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 темно-бежевый правый угол
Диван-кровать Nelki
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Табурет мягкий Mason бархат пудровый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром