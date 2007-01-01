Характеристики товара
Описание
Диван Константин мини - компактный диван для заведений с ограниченным пространством.
Преимущества:
- компактные габариты
- уютная посадка
- легко интегрируется в плотную планировку
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет