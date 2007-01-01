Характеристики товара
Описание
Диван Орегон: стильная функциональность для бизнес-пространств
Современный, элегантный и практичный — диван Орегон создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт и стиль. Его лаконичный дизайн сочетает в себе прочность металла и уют качественной обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки, сохраняя безупречный вид
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из высококачественного материала обеспечивают удобство для гостей
✔ Современный дизайн — сочетание строгих линий и теплых оттенков создает стильный акцент в интерьере
Диван Орегон — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина750 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Вес35 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1450 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки38 кг
- Объём упаковки1 м3
- Изделия стопируютсяНет