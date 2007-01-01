Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Орегон, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Орегон
67 оценок
22 59042
38 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Орегон - фото 1Диван Орегон - фото 2Диван Орегон - фото 3Диван Орегон - фото 4Диван Орегон - фото 5Диван Орегон - фото 6Диван Орегон - фото 7Диван Орегон - фото 8Диван Орегон - фото 9
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван Орегон производства ChiedoCover
Хит

Диван Орегон

Артикул: CH-050-363
67 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Гаваи
Фотография товара Диван Гаваи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Орегон: стильная функциональность для бизнес-пространств

Современный, элегантный и практичный — диван Орегон создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт и стиль. Его лаконичный дизайн сочетает в себе прочность металла и уют качественной обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки, сохраняя безупречный вид
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из высококачественного материала обеспечивают удобство для гостей
✔ Современный дизайн — сочетание строгих линий и теплых оттенков создает стильный акцент в интерьере

Диван Орегон — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1450 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки38 кг
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
от19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
Хит
Фотография товара Диван Кинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover
от41 690

Диван Кинг

104
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Гаваи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гаваи, произведённого компанией ChiedoCover
от21 29033
31 390 ₽

Диван Гаваи

86
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Фотография товара Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 690

Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый

10
  • оранжевый
  • темно-серый
Фотография товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
75 290

Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый

9
  • оранжевый
  • темно-серый

С этим товаром покупают

Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39037
6 890 ₽

Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая

15
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, платина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, платина, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89054
6 190 ₽

Стул Толикс, платина

9
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Кресло лофт Нью 5

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Хит
Фотография товара Кресло лофт Нью 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Кресло лофт Нью 4

44
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19049
6 190 ₽

Стул Толикс, бронза

10

Другие товары из раздела диваны лофт

Фотография товара Диван лофт Стоун Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван лофт Стоун Мини

46
Хит
Фотография товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 29037
47 890 ₽

Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый

79
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Диван лофт Гленден

80
Фотография товара Диван Лофт Луиза, рогожка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лофт Луиза, рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490

Диван Лофт Луиза, рогожка, синий

12
Хит
Фотография товара Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390

Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар

79
  • зеленый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром

9

Товар в корзине

Диван Орегон
Диван Орегон
от 22 590
38 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39037
6 890 ₽

Стул Толикс Софт, черный, экокожа бежевая

15
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, платина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, платина, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89054
6 190 ₽

Стул Толикс, платина

9
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Кресло лофт Нью 5

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности