Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Риззо, молочный
12 оценок
78 690
Товар в корзине. Перейти
Диван Риззо, молочный - фото 1Диван Риззо, молочный - фото 2

Диван Риззо, молочный

Артикул: CH-081-959
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 80.590₽
180 см — 82.390₽
190 см — 84.190₽
200 см — 85.990₽
210 см — 87.790₽
220 см — 89.690₽
230 см —91.490₽
240 см — 93.290₽
250 см — 95.090₽
260 см — 96.890₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Диван Риззо, молочный
Диван Риззо, молочный
78 690
В корзине

