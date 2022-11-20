Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина430 мм
- Глубина440 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Подвесной светильник Gelid №2
Подвесной светильник Empress №1
Подвесной светильник Empress №2
Подвесной светильник Empress №3
Подвесной светильник Dune
Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
Кресло пластиковое Delta Basic
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес