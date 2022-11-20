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Стул Прованс 1, деревянный - фото 1Стул Прованс 1, деревянный - фото 2

Стул Прованс 1, деревянный

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина440 мм

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