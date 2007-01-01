Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Riolo, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Riolo, светло-бежевый
6 оценок
81 09010
90 090 ₽
Диван Riolo, светло-бежевый - фото 1Диван Riolo, светло-бежевый - фото 2Диван Riolo, светло-бежевый - фото 3Диван Riolo, светло-бежевый - фото 4Диван Riolo, светло-бежевый - фото 5Диван Riolo, светло-бежевый - фото 6Диван Riolo, светло-бежевый - фото 7Диван Riolo, светло-бежевый - фото 8
Распродажа

Диван Riolo, светло-бежевый

Артикул: CH-083-192
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1720 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья1300/1600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Диван Riolo в современном дизайне поможет организовать стильную локацию для индивидуального отдыха. Комбинация плавных линий и пышных форм вызывает ассоциации с облаком или воздушным шаром. Мягкий, комфортный, нежный — идеальное место для игры фантазии и смелых мечтаний. Привлекательные изгибы, тактильно приятная обивка наполнены романтичным очарованием. Релаксовая эстетика дивана Riolo гармонично впишется в лаконичный, «нюдовый» интерьер или уравновесит экспрессивный настрой динамичной обстановки.За удобство посадки отвечает просторное сиденье и эргономичная спинка, усиленная подушками. Модель смотрится компактно благодаря едва заметным цилиндрическим опорам, которые незаметно приподнимают конструкцию над полом. Эффект «левитации» создаёт атмосферу лёгкости и безмятежности. Многообразие цветовых решений позволит сочетать диван Riolo с мебелью и декором разных стилевых направлений.Подушки спинки имеет внутренний чехол из периотека на тканой основе, наполнитель – синтепух.Лицевой чехол кресла – несъемный.Лицевой чехол подушки спинки – съемный.Наличие пластиковых цилиндрические опор черного цвета, высотой 25мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1720 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья1300/1600 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал ножекпластик
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, бежевый

11
Фотография товара Стул Bell, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bell, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Bell, серый

5
Фотография товара Стул Aurora 015 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aurora 015, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Aurora 015

7
Фотография товара Стул Пенелопа рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стул Пенелопа рогожка серый

26
В наличии 34 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, коралловый

11
Фотография товара Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей

26
В наличии 93 шт.
Фотография товара Стул Jazzi, ягодный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, ягодный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, ягодный

15
Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Распродажа
Фотография товара Стул Paola, графит, на поворотном механизме от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola, графит, на поворотном механизме, произведённого компанией ChiedoCover
9 09059
21 790 ₽

Стул Paola, графит, на поворотном механизме

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Fly, искусственная замша flex 428, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fly, искусственная замша flex 428, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Fly, искусственная замша flex 428, ножки металл

14

Диван Riolo, светло-бежевый
Диван Riolo, светло-бежевый
81 090
90 090 ₽
