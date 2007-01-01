Характеристики товара
Описание
Диван КИУС станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1130 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки1130 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки17.20 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет