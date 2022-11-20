Товар в корзине. Перейти
Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 1Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 2Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 3Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 4Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 5Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow - фото 6

Диван Квинс Угловой вельвет, орех yellow

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Квинс Угловой вельвет, венге red
Диван Квинс Угловой вельвет, венге red
Следующий Диван Квинс Угловой вельвет, сосна stone
Диван Квинс Угловой вельвет, венге red

Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка: 140 кг Жесткость: Средняя Чехлы: Несъемные Комплект поставки: Каркас, матрасы, шесть приспинных подушек, две декоративные подушки Страна производства: Россия Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор Основание: Реечное-деревянное Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией Механизм трансформации: Не трансформируется

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес70 кг
  • Материалдуб, ткань, вельвет, дерево
  • Цветжелтый, коричневый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
4

Стул Наполеон NEW, капучино

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 15, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
17

Стул КАБРИОЛЬ 15

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
17Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
18

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

Стул Marcus, бархат винно-красныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат винно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
9

Стул Marcus, бархат винно-красный

Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орехНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
40

Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22