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Диван Эйкерс вельвет орех berry

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Эйкерс Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.

Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Эйкерс совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес70 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветкоричневый, фиолетовый

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