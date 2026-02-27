Диван Стэйт Гросс: индустриальная элегантность для заведений
Современный дизайн с акцентом на функциональность
Диван Стэйт Гросс воплощает идеальное сочетание индустриального стиля и современного комфорта. Его металлический каркас с четкими геометрическими линиями создает эффектный образ, а кожаные подушки нейтрального серо-коричневого оттенка добавляют теплоты и уюта. Идеальное решение для ресторанов, отелей и бизнес-лаунжей, где важны одновременно стиль и практичность.
- Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию
- Износостойкая кожаная обивка устойчива к загрязнениям и легко очищается
- Эргономичные подушки обеспечивают комфорт
- Модульная система из четырех одинаковых подушек упрощает обслуживание
Почему клиенты выбирают Стэйт Гросс?
✔ Стильный индустриальный вид создает запоминающийся образ пространства
✔ Практичность - минималистичный дизайн упрощает уход и обслуживание
✔ Универсальность - нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер
Выбирайте Стэйт Гросс для мест, где важны стиль, комфорт и долговечность. Это диван, который работает на ваш бизнес!
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2100 мм
- Глубина830 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет