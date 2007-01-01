Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Вэнити, бежевый, 2000
6 оценок
85 990
Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 1Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 2Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 3Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 4Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 5Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 6Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 7Диван Вэнити, бежевый, 2000 - фото 8

Диван Вэнити, бежевый, 2000

Артикул: CH-082-157
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота850 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичный и современный внешний вид. Простые, но уютные формы идеально вписываются в интерьер в любом стиле: сканди, неоклассика, минимализм, эклектика, джапанди, баухаус. Правильный подбор обивки - и Вэнити будет выглядеть в любом помещении эффектно и органично.

Комфорт и эргономика. Параметры модели Вэнити подходят человеку любого роста: на нем удобно и сидеть, и лежать. Степень мягкости подушек регулируем с помощью разных типов наполнителя. Облачная мягкость и модный "мятый" эффект особенно выигрышно выглядят на диванчиках Вэнити до 200 см в длину.

Универсальное решение конструкции. Мы производим эту модель в любых параметрах и размерах: можно заказать прямой или угловой вариант.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

