Настоящее фото товара Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600
12 оценок
103 890
Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 1Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 2Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 3Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 4Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 5Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 - фото 6

Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600

Артикул: CH-082-158
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота850 мм
  • Механизмспартак
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичный и современный внешний вид. Простые, но уютные формы идеально вписываются в интерьер в любом стиле: сканди, неоклассика, минимализм, эклектика, джапанди, баухаус. Правильный подбор обивки - и Вэнити будет выглядеть в любом помещении эффектно и органично.

Комфорт и эргономика. Параметры модели Вэнити подходят человеку любого роста: на нем удобно и сидеть, и лежать. Степень мягкости подушек регулируем с помощью разных типов наполнителя. Облачная мягкость и модный "мятый" эффект особенно выигрышно выглядят на диванчиках Вэнити до 200 см в длину.

Универсальное решение конструкции. Мы производим эту модель в любых параметрах и размерах: можно заказать прямой или угловой вариант.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота850 мм
  • Механизмспартак
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Другие товары из раздела диван-кровать

Фотография товара Диван Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри синий

6
Фотография товара Диван Амира 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амира 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Диван Амира 800, серый

13
Фотография товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 изумрудный, белый

15
Фотография товара Диван Бриджит 208 синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 синий, белый

14
Фотография товара Диван-кровать Шарлиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Шарлиз, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Диван-кровать Шарлиз

15
Фотография товара Диван-кровать Чилетти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Чилетти, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Диван-кровать Чилетти

12
Фотография товара Диван-кровать Венеция 160, прямой, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Венеция 160, прямой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Диван-кровать Венеция 160, прямой, синий

15
Настоящее фото товара Диван-кровать Гринс, произведённого компанией ChiedoCover
от252 490

Диван-кровать Гринс

8
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, латте

13
Фотография товара Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400, произведённого компанией ChiedoCover
102 290

Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400

11

Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600
Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600
103 890
