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Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический - фото 1Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический - фото 2

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический

Артикул: CH-058-830
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0,455 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

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