Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр400 мм
- Материалалюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический
Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический