Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр280 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340
Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Дуршлаг на подставке, «Проотель», сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический