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Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая - фото 1

Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая

Артикул: CH-058-786
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина465 мм
  • Высота190 мм
  • Диаметр380 мм
  • Вес0,620 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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