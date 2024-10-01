Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина320 мм
- Высота230 мм
- Диаметр240 мм
- Вес0,390 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 240мм
Блюдо, фарфор, голубое
Вилка столовая «Багет»
Тарелочка для масла «Рио Блю»
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Линейка барная «Байкал - Nerpa»
Блюдо для подачи, фарфор
Нож поварской «Универсал», черный, металлический
Вилка столовая «Мерси Микс»
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л
Дуршлаг на подставке, «Проотель», сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 340 мм, металлическая
Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая