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Настоящее фото товара Фартук Инспиринг Тестес синий, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Инспиринг Тестес синий
12 оценок
1 4907
1 590 ₽
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Фартук Инспиринг Тестес синий

Артикул: CH-069-367
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежно защищает от брызг, грязи и отлично выполняет эстетическую функцию. Стильная, лаконичная модель с разрезом спереди разработана для официантов, барменов, мастеров салонов красоты, барберов, флористов. В производстве используется натуральный хлопок, производится обработка водоотталкивающей пропиткой. Лямка через шею имеет возможность регулироваться с помощью стальных двухщелевых пряжек. Поясные завязки имеют длину, достаточную для обвязывания вокруг талии. Передний накладной карман разделен на две половины.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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